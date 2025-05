Cuccioli di megattere nascono durante la migrazione: nuova scoperta

MeteoWeb

Uno studio pubblicato su Frontiers in Marine Science rivela che i cuccioli di megattere possono nascere anche durante la migrazione, continuando il viaggio con i genitori. La ricerca, condotta dagli scienziati dell’Università del Nuovo Galles del Sud e del National Parks and Wildlife Service in Australia, ha analizzato dati raccolti dal 1991, combinando osservazioni scientifiche, indagini governative e segnalazioni di spiaggiamenti in Australia e Nuova Zelanda.

Contrariamente a quanto si credeva, secondo cui la migrazione verso le acque tropicali serviva esclusivamente alla riproduzione, i cuccioli possono nascere anche molto più a Sud, nelle acque della Tasmania e della Nuova Zelanda, circa 1500 km oltre le aree tradizionali di parto. Sono stati registrati 209 avvistamenti di cuccioli, appartenenti ad almeno 169 individui appena nati, di cui 118 hanno proseguito la migrazione verso nord dopo il parto.

Questa scoperta modifica radicalmente la comprensione della migrazione delle megattere e sottolinea l’importanza di proteggere adeguatamente le nuove zone di nascita. Le megattere, che contano tra i 30 e i 50mila esemplari solo nell’Australia orientale, affrontano rischi durante la migrazione, e gli studiosi puntano ora a investigare le cause di queste nascite “fuori stagione” e il loro impatto sulla sopravvivenza dei cuccioli.