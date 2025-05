Il cuore degli USA flagellato dai tornado: vittime, distruzione e blackout in 6 Stati

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito duramente il centro degli USA, con una serie di tornado devastanti che hanno lasciato un bilancio drammatico: oltre 20 vittime, migliaia di abitazioni distrutte e circa 130mila persone senza corrente elettrica. I fenomeni estremi, che si sono verificati tra domenica e lunedì, hanno interessato un’area vastissima, dal Texas al Kentucky, e continuano a minacciare nuovi Stati verso Est.

Tornado e distruzione

Secondo i rapporti preliminari del National Weather Service (NWS), almeno 4 tornado si sono abbattuti lunedì sera su Oklahoma e Nebraska. Particolarmente colpita la città di McAlester, nell’Oklahoma sudorientale, dove si registrano linee elettriche abbattute, detriti e strade bloccate.

Nel Nord del Texas, una grandinata eccezionale ha accompagnato i temporali: i meteorologi hanno confermato chicchi di grandine con un diametro di oltre 10 cm, equivalenti alla dimensione di una palla da softball.

Kentucky, epicentro della tragedia

Il Kentucky è stato lo stato più duramente colpito. Nella contea di Laurel, un tornado ha causato la morte di almeno 19 persone e distrutto centinaia di abitazioni. A London, cittadina epicentro della devastazione, il piccolo aeroporto locale è stato trasformato in centro logistico per la distribuzione di acqua, cibo e beni di prima necessità.

Particolarmente commovente la storia di Leslie Leatherman, vigile del fuoco di Laurel County, trovato morto mentre proteggeva con il proprio corpo una donna durante il tornado. La donna, ferita, si è poi scoperto essere sua moglie. Le autorità locali hanno espresso profondo cordoglio, definendo il gesto un atto di estremo eroismo.

Blackout e interruzioni in Arkansas, Missouri e Kansas

Oltre ai danni strutturali, le tempeste hanno lasciato senza elettricità circa 130mila utenti in Oklahoma, Arkansas, Missouri e Kansas. A Tulsa, in Oklahoma, le scuole pubbliche hanno annullato tutte le attività pomeridiane.

In Kansas, i tornado hanno tracciato un percorso di distruzione lungo oltre 30 km tra le contee di Stafford e Reno. Fortunatamente, non si registrano vittime in quell’area. A Greensburg, città quasi completamente rasa al suolo da un tornado nel 2007, è stato emesso un allarme tornado d’emergenza, ma questa volta la città è stata risparmiata.

St. Louis: danni da 1,6 miliardi di dollari

St. Louis, in Missouri, è stata colpita venerdì scorso da un tornado classificato EF3, con venti fino a 240 km/h, che ha danneggiato oltre 5.000 edifici. Secondo il sindaco Cara Spencer, i danni supereranno 1,6 miliardi di dollari.

Il sistema meteorologico che ha colpito il Kentucky ha anche causato la morte di 7 persone in Missouri e 2 in Virginia settentrionale. I meteorologi avvertono che il rischio di tempeste si sta ora spostando verso il Sud/Est, con Alabama, Mississippi e Tennessee sotto osservazione per possibili tornado nelle prossime ore.

Critiche alla gestione dell’emergenza

Non sono mancate le polemiche sulla gestione dell’emergenza. A St. Louis, la mancata attivazione delle sirene d’allarme ha sollevato interrogativi su errori nei protocolli. Inoltre, la lentezza della risposta federale ha alimentato il malcontento. Il senatore del Missouri Josh Hawley ha criticato duramente la FEMA (Federal Emergency Management Agency), accusandola di ritardi anche nella gestione di disastri precedenti.