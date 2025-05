Dazi, Trump: “annuncio sui farmaci nelle prossime 2 settimane”

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che annuncerà i dazi sui prodotti farmaceutici “nelle prossime 2 settimane“, dopo aver firmato un ordine esecutivo per promuovere la produzione di questi beni sul suolo statunitense. L’ordine esecutivo firmato ieri mira a snellire le procedure per ottenere i permessi per la costruzione di impianti per la produzione di farmaci da prescrizione, inclusa l’autorizzazione dell’Agenzia per la Protezione Ambientale (Epa) degli Stati Uniti. Il provvedimento mira a stabilire “una solida base produttiva nazionale” non solo per i farmaci, ma anche per “ingredienti e materiali chiave” nella loro produzione. Trump ha anche indicato che farà un altro annuncio la prossima settimana “relativo al costo dei farmaci“, insistendo sul fatto che altri Paesi stanno “derubando” gli Stati Uniti in questo settore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.