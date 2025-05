Diabete, pressione alta e HIV: uomini più a rischio delle donne

MeteoWeb

Uno studio pubblicato su PLOS Medicine rivela che gli uomini hanno maggiori probabilità rispetto alle donne di ammalarsi e morire a causa di ipertensione, diabete e HIV/AIDS, ma ricevono anche meno cure mediche. La ricerca, condotta da Angela Chang dell’Università della Danimarca Meridionale, ha analizzato dati sanitari globali su queste 3 condizioni, evidenziando disparità significative tra uomini e donne lungo tutto il percorso sanitario: dal rischio alla diagnosi, fino alla morte.

In ben 200 Paesi per l’ipertensione, 39 per il diabete e 76 per l’HIV/AIDS, sono emerse differenze nell’accesso e nell’aderenza ai trattamenti. Gli uomini tendono a cercare meno assistenza sanitaria e a seguire meno i trattamenti prescritti. Fattori comportamentali giocano un ruolo importante: gli uomini fumano più delle donne, mentre queste ultime sono più soggette a obesità e rapporti sessuali non protetti.

I ricercatori sottolineano che molte di queste differenze non sono legate solo alla biologia, ma anche a costruzioni sociali e culturali di genere. Per affrontare efficacemente tali disuguaglianze, lo studio suggerisce un approccio basato sulla giustizia di genere, fondamentale per garantire equità nella salute pubblica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.