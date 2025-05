“Dialoghi sul ghiaccio”: due incontri al MUSE tra scienza e ambiente

MeteoWeb

Dai segreti custoditi nel ghiaccio preistorico alle voci delle comunità che abitano le montagne di oggi: la rassegna “Dialoghi sul ghiaccio” del MUSE si anima con due nuovi appuntamenti per riflettere sul cambiamento climatico e sul futuro dei territori di montagna. Lunedì 12 e lunedì 19 maggio alle 18, in compagnia di importanti voci della glaciologia, antropologia, archeologia e comunicazione scientifica, si discuterà delle trasformazioni passate e in corso che hanno interessato le terre alte. Tra gli ospiti, anche il presidente del Comitato Glaciologico Italiano Valter Maggi.

Lunedì 12 maggio 2025, ore 18

Archivio di ghiaccio. Storie di clima e umanità

Un viaggio nel tempo attraverso le carote di ghiaccio, veri e propri archivi naturali che conservano dati climatici risalenti a migliaia di anni fa. Valter Maggi, professore all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, glaciologo e presidente del Comitato Glaciologico Italiano, racconterà le sue esplorazioni tra i ghiacci polari e alpini. Con lui, Rossella Duches, archeologa del MUSE, che condurrà il pubblico alla scoperta di come i cambiamenti climatici del passato abbiano influenzato la storia delle comunità preistoriche, con uno sguardo particolare all’area alpina. Modera: Luca Scoz – mediatore scientifico MUSE.

Lunedì 19 maggio 2025, ore 18

Ghiacciai e Popoli di Montagna: spiritualità e resistenza per una giustizia ambientale

Un incontro tra antropologia, attivismo e spiritualità. Elisabetta Dall’Ò, docente di antropologia all’Università di Torino, dialoga con la giornalista Francesca Caprini e una rappresentante della popolazione indigena colombiana U’Wa (in collegamento). Durante la serata si parlerà di montagna come spazio sacro e conteso, di lotte per la giustizia ambientale tra Alpi e Ande, e delle visioni del mondo che ci insegnano a convivere con la natura anziché dominarla. Modera: Monica Ronchini – antropologa MUSE.

Per l’occasione sarà allestita una mostra fotografica sulla popolazione U’Wa, a cura dell’associazione Yaku, impegnata nella difesa dell’acqua come bene comune.