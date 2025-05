Disastri naturali: 7 luoghi comuni da sfatare subito

MeteoWeb

In tempi di emergenze climatiche, catastrofi naturali e crisi umanitarie, la disinformazione corre veloce. Le false convinzioni legate ai disastri, spesso radicate nel linguaggio comune o nei titoli sensazionalistici, contribuiscono a generare paure infondate, a minimizzare i reali pericoli o, peggio, a ostacolare soluzioni efficaci. Eppure, distinguere tra mito e realtà è il primo passo verso la prevenzione, la resilienza e la responsabilità. In questo articolo sfatiamo sette falsi miti sui disastri, basandoci su evidenze scientifiche e buone pratiche internazionali.

1. Le alluvioni “centenarie” accadono una volta ogni cento anni

Uno degli errori più diffusi è pensare che un’alluvione “centenaria” sia un evento che si verifica ogni 100 anni. In realtà, questo termine indica una probabilità dell’1% di accadimento in un singolo anno, e non una cadenza temporale. Ciò significa che è statisticamente possibile che una “alluvione centenaria” si verifichi anche due volte in pochi anni. Il linguaggio tecnico usato in ambito idrologico può essere fuorviante per il grande pubblico, e per questo è importante comunicare il rischio in modo chiaro e comprensibile.

2. I disastri costano 250 miliardi l’anno: niente di più sbagliato

Nel 2023, secondo Munich Re, i disastri naturali hanno provocato 250 miliardi di dollari di perdite economiche. Ma questa cifra non dice tutto. Non tiene conto di danni indiretti e non assicurabili: dall’impatto sulla salute mentale alla perdita di istruzione, dalle interruzioni nelle filiere produttive ai danni ambientali di lungo termine. Il vero costo dei disastri è molto più alto di quanto appare nei dati finanziari. Serve una nuova contabilità del rischio, più umana, sistemica e inclusiva.

3. I disastri sono “naturali” e fuori dal nostro controllo

Definire un terremoto, un’alluvione o un uragano come “disastro naturale” è fuorviante. L’evento può essere naturale, ma il disastro dipende da come la società è preparata a gestirlo. Case costruite in aree a rischio, assenza di piani di emergenza, vulnerabilità sociali e mancanza di infrastrutture resilienti sono tutti fattori che trasformano un evento in una catastrofe. La realtà è che la maggior parte dei disastri è prevedibile e prevenibile. La responsabilità non è della natura, ma di scelte politiche e collettive.

4. I terremoti sono inevitabili, ma possiamo difenderci

È vero che i terremoti non possono essere previsti nel breve termine. Tuttavia, la preparazione fa la differenza. La messa in sicurezza degli edifici, in particolare scuole, ospedali e abitazioni, può salvare migliaia di vite. In Nepal, ad esempio, un programma di adeguamento sismico ha fatto sì che, durante un violento terremoto, nessuna delle scuole rinforzate crollasse. Anche in Turchia, edifici costruiti secondo standard antisismici hanno resistito meglio agli eventi del 2023. La tecnologia salva vite, ma deve essere applicata con coerenza e lungimiranza.

5. Non si può agire prima: la risposta arriva solo dopo

La convinzione che si possa reagire solo dopo un disastro è superata. Oggi esiste un approccio innovativo chiamato azione anticipatoria, che permette di intervenire prima che una crisi si verifichi, attivando piani predefiniti e finanziati al superamento di determinate soglie di rischio. Ad esempio: se un modello prevede forti piogge o un ciclone imminente, è possibile distribuire aiuti, mettere in salvo persone, proteggere infrastrutture e animali. Questa strategia non solo è più efficace, ma è anche più economica, dignitosa e inclusiva.

6. I Paesi ricchi sono quelli che subiscono i danni peggiori

In termini assoluti, è vero che i Paesi ricchi registrano le perdite economiche più elevate: nel 2023, il Nord America ha subito danni per 160 miliardi di dollari. Ma questo dato non racconta la realtà più dura: i Paesi poveri subiscono le perdite più gravi in proporzione alla loro economia, e soprattutto in termini umani. Muoiono più persone, le famiglie perdono tutto, i sistemi sanitari e scolastici crollano. I dati economici vanno letti nel contesto della disuguaglianza globale del rischio.

7. Un grado in più o in meno non fa differenza? Falso

La differenza tra 1,5°C, 2°C o 3°C di riscaldamento globale è questione di milioni, anzi miliardi, di vite. Secondo gli studi più recenti, con un aumento di 1,5°C entro il 2050, circa 1,5 miliardi di persone saranno esposte a rischi climatici elevati. A 2°C, il numero sale a 2,7 miliardi. A 3°C, raggiunge quasi 4,6 miliardi di persone, cioè la metà della popolazione mondiale. Il cambiamento climatico non è una linea continua: ogni decimo di grado conta, e le differenze sono drammatiche.

Conclusione: informazione, consapevolezza e responsabilità

Parlare di disastri significa anche parlare di informazione corretta. Troppe volte, nel dibattito pubblico e sui social, si diffondono miti infondati, paure amplificate o rassegnazione. Eppure, oggi abbiamo conoscenze, tecnologie e strumenti per prevenire, ridurre e rispondere meglio ai rischi.

Riconoscere e sfatare i falsi miti è un atto di responsabilità verso noi stessi e le generazioni future. Perché ogni disastro non racconta solo un evento meteorologico o geologico, ma anche le scelte (o le non-scelte) di una società.