Disinnesco di una bomba della II Guerra Mondiale a Bologna: ecco quando

Domenica 25 maggio, a Bologna, a partire dalle 7, cominceranno le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovato in via Prati di Caprara, durante lavori di scavo. Si tratta di una bomba di fabbricazione americana, del peso di circa 100 libbre, ancora armata di entrambe le spolette. Il disinnesco avverrà sul luogo del ritrovamento, poi la bomba verrà trasportata a Pianoro, nella cava ‘I Laghi’, per il brillamento.

Sono circa 350 i residenti (tra cui 26 over 75) che rientrano nella ‘danger zone’ e dovranno lasciare l’area entro le 6, per poi ritornare nelle proprie abitazioni al termine delle operazioni, che dovrebbero concludersi in mattinata. La ‘danger zone’, da considerarsi in un raggio lineare di 258 metri dal luogo in cui è collocata la bomba, interessa parte del quartiere Borgo Panigale-Reno: sono 5 le vie interessate (via del Chiù, via del Giacinto, via Giorgione, via Paolo Nanni Costa, via Pinturicchio) e 71 i civici coinvolti.

A partire dal 12 maggio tutte le persone saranno informate direttamente dalla Polizia locale, che consegnerà le informazioni e l’ordinanza di evacuazione a tutti i civici interessati. In questa occasione gli agenti proporranno ai residenti di iscriversi all’alert system del Comune, in modo da essere informati nel momento in cui, il 25, saranno terminate le operazioni e potranno rientrare nelle loro abitazioni. Per i cittadini che ne hanno necessità, saranno allestiti punti di accoglienza accessibili dalle 6 di domenica 25 maggio fino a cessate esigenze, nei quali saranno forniti generi di conforto.