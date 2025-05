Dissesto idrogeologico e terremoti, Musumeci annuncia “programmi nazionali di prevenzione”

MeteoWeb

Nel corso del question time in Senato, il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato due programmi nazionali di prevenzione, uno dedicato al dissesto idrogeologico, l’altro per il rischio sismico. “È stato avviato il programma nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico per il quinquennio 2025-30, è disponibile un fondo di 400 milioni di euro suscettibile di essere rimpinguato“, ha detto il Ministro, parlando della “realizzazione di interventi strategici non ‘polverizzati’, ma superiori almeno a 8 milioni di euro per infrastrutture”.

In merito alla prevenzione del rischio sismico “con la legge di Bilancio sono stati stanziati 285 milioni per il periodo 2024-2028, ed è stata istituita una Cabina di coordinamento con i rappresentanti delle amministrazioni ministeriali interessate per redigere un programma nazionale per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica delle infrastrutture pubbliche. Un programma nei prossimi giorni che avrò il piacere di poter approvare con un decreto a mia firma”, ha detto Musumeci. “La Cabina coordinamento – ha spiegato – ha già approvato una bozza di interventi che oggi è all’esame Mef”.

“L’italiano medio non ha la percezione di vivere su un territorio a rischio“, ha detto Musumeci, nel corso del suo intervento al question time del Senato. È “un ostacolo di ordine culturale che intralcia gli interventi sul territorio – ha aggiunto – ed occorre abituare i cittadini a convivere in maniera vigile con molteplici rischi”.