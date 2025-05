Doppia eruzione del Monte Marapi in Indonesia: boati e colonna di cenere | VIDEO

MeteoWeb

Il Monte Marapi, nella parte occidentale di Sumatra, in Indonesia, è entrato in eruzione due volte oggi, sabato 17 maggio. Gli abitanti della zona hanno dichiarato di aver udito anche un forte boato. “C’è stato un forte boato, la nostra casa ha tremato. Siamo usciti subito e abbiamo visto chiaramente l’eruzione con un fumo denso in cima al Monte Marapi”, ha detto un residente del distretto di Ampek Angkek, Agam Widia. Il fumo dell’eruzione era chiaramente visibile dalla città di Padang Panjang, dalla reggenza di Agam nella regione orientale e dalla città di Bukittinggi.

Il responsabile Ahmad Rifandi ha affermato che gli episodi sono avvenuti alle 09:47 WIB e alle 09:54 WIB, con un’intensità della cenere densa e orientata verso nord-est e nord.

La prima eruzione si è verificata alle 09.47 WIB con un’altezza della colonna di cenere osservata a 1.000 metri sopra la vetta del vulcano (3.891 metri sopra il livello del mare). La seconda eruzione, delle 09:54 WIB, ha raggiunto un’altezza di 700 metri.

La prima eruzione è stata registrata sul sismogramma con un’ampiezza massima di 30,4mm e una durata di circa 51 secondi. La seconda eruzione è stata registrata da un sismogramma con un’ampiezza di 7,4mm e una durata di 1 minuto e 15 secondi.

Attualmente, l’attività vulcanica del Monte Marapi è al livello II (allerta); si raccomanda alle persone nelle zone circostanti di non entrare e di non svolgere attività entro un raggio di 3km dal centro di attività (cratere di Verbeek).

Secondo i dati della PGA, questa è stata la 442ª eruzione del Monte Marapi dopo quella principale del dicembre 2023 e l’undicesima del maggio 2025.