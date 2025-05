Doppia scossa di terremoto: attività sismica nel Mar Ionio e al largo della costa crotonese | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una doppia scossa di terremoto è stata registrata nella serata di giovedì 29 maggio, al largo della Calabria. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato due distinti eventi sismici. La prima scossa si è verificata alle 21:26 nel Mar Ionio, a una profondità di 8 chilometri, con una magnitudo di 2.2. L’epicentro è stato localizzato in mare aperto. La seconda scossa è avvenuta alle 21:50, ed è risultata leggermente più intensa: magnitudo 2.4 a una profondità di 9.4 chilometri, stavolta più vicina alla costa crotonese. Anche in questo caso, non si segnalano danni a persone o cose. Le due scosse rientrano nella normale attività sismica dell’area.