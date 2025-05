Earth Telescope: a Roma il kick-off meeting per presentare le principali linee di ricerca del progetto

MeteoWeb

I prossimi lunedì 12 e martedì 13 maggio, nella Sala Conferenze della Sede di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si terrà il kick-off meeting dei progetti Earth Telescope finanziati con fondi del progetto ROSE. Earth Telescope è un’iniziativa dell’INGV dall’approccio interdisciplinare volta a promuovere la ricerca svolta dall’Istituto nello studio di tematiche complesse legate alla dinamica del pianeta Terra, con l’obiettivo di riunire, nell’arco di un triennio, una comunità scientifica internazionale impegnata nello studio del funzionamento del sistema Terra.

Il progetto ROSE (Reinforcement of the Observational Systems of the Earth), finanziato dal Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), ha permesso all’INGV di raccogliere la sfida di Earth Telescope, sostenendo tre linee di ricerca principali:

SAKURA (Studying the Asthenosphere as a Key to Understand the Dynamics of Plates and the Origin of Magmas), per esplorare il ruolo dell’astenosfera nella tettonica e nella formazione del magma , avvalendosi di tecniche osservative e analitiche avanzate;

(Study of Geospheres Interactions in the Earth System), per analizzare le interazioni tra i processi interni e la dinamica superficiale della Terra , mediante sismologia, indagini geofisiche, modellazione ed esperimenti di laboratorio;

(Investigating the Interplay Between Volcanic Activity and Climate Change), per studiare come l'attività vulcanica interagisca con il cambiamento climatico, valutando l'impatto delle emissioni vulcaniche sul clima globale.

Ogni linea di ricerca favorirà lo sviluppo di nuove metodologie, contribuendo a trasformare la comprensione dei sistemi dinamici terrestri.

Integrando innovazione scientifica e tecnologica, Earth Telescope si propone infatti di ampliare i confini della conoscenza sulla dinamica terrestre e di valorizzare le sinergie con altre iniziative chiave dell’INGV, per approfondire lo studio delle interazioni tra i processi interni e superficiali del pianeta.