L’Ecuador sospende quattro concessioni minerarie cinesi per violazioni ambientali

Il governo dell’Ecuador ha sospeso quattro concessioni minerarie gestite dalla compagnia cinese Terraearth Resources nella provincia amazzonica di Napo. Il provvedimento del ministero dell’energia e delle Miniere, si basa sulle relazioni tecniche che dimostrerebbero il mancato rispetto delle norme ambientali nelle concessioni Talag, Confluencia, Anzu Norte ed El Icho, parte del progetto minerario Tena. Secondo le autorità, la società ha violato le condizioni stabilite nella licenza ambientale e non ha attuato correttamente il proprio piano di gestione ambientale. La sospensione rimarrà in vigore fino a quando la società non attuerà misure correttive ambientali. Il governo ribadisce il suo impegno per un’attività mineraria responsabile e sostenibile, nel rispetto della legge e delle comunità locali. Per questo i controlli saranno intensificati per contrastare l’attività mineraria illegale, problema crescente nella regione.