Efficienza Energetica al centro delle politiche locali: a Napoli il Workshop ENEA su EE1st e transizione ecologica

L’ENEA, in collaborazione con il Comune di Napoli, organizza il prossimo 16 maggio presso il Maschio Angioino di Napoli il workshop che intende delineare il ruolo strategico dell’Energy Efficiency First (EE1st) nella definizione e attuazione delle politiche energetiche locali, con particolare attenzione ai Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) e alle modalità con cui l’efficienza energetica può essere integrata nelle scelte di pianificazione urbana, nei sistemi di mobilità e nelle politiche di riqualificazione edilizia.

Il principio dell’Energy Efficiency First (EE1st) rappresenta un pilastro fondamentale delle politiche energetiche europee, ponendo l’efficienza energetica come la prima opzione da considerare nelle decisioni di pianificazione e investimento. L’applicazione di questo principio alle politiche energetiche locali diventa cruciale per rispondere agli obiettivi di decarbonizzazione garantendo, al contempo, uno sviluppo sostenibile del territorio ed un uso ottimale delle risorse disponibili.

La tavola rotonda esplorerà quali sono le barriere all’applicazione del principio EE1st. Il confronto tra esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e amministratori locali consentirà di esplorare le principali criticità e identificare strategie per superarle. L’evento è un’occasione per costruire un dialogo concreto tra amministratori, mondo della ricerca e professionisti del settore ed è una tappa importante del progetto ENEFIRSTPlus, che ha l’obiettivo di ricercare soluzioni pratiche e scalabili per rendere il principio EE1st applicabile alla governance energetica locale.

Il programma

09.30 Saluti e apertura dei lavori

Laura Lieto, Vicesindaco del Comune di Napoli

Alessandro Federici, ENEA

09.45 Il piano urbanistico di Napoli come strategia nella transizione ecologica

Laura Lieto, Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli

10.00 Energy Efficiency First, la visione europea per un futuro sostenibile: Normativa e progetto ENEFIRST+

Marco Perretto, IEECP

10.15 Il principio EE1st nei PAESC – Una proposta di analisi

Veronica Tomassetti e Maria Salvato, ENEA

10.30 Il PAESC di Napoli: caso studio italiano

Maria Iaccarino, Comune di Napoli

10.45 Strumenti digitali a supporto della pianificazione strategica per l’energia sostenibile e il clima

Mattia Leone, Università degli Studi di Napoli Federico II

11.00 Coffee break

11.15 Questionario sul “Principio EE1st” e discussione dei risultati

Patrizia Pistochini e Fabio Cignini, ENEA

11.40 Tavola rotonda | Discussione sulle barriere all’applicazione del principio EE1st

modera Francesca Hugony, ENEA

Gennaro Annunziata, Ordine degli Ingegneri di Napoli

Francesca Bazzocchi, RSE

Francesca De Falco, Regione Campania

Filippo De Rossi, Comune di Napoli

Michele Macaluso, ANEA

Giada Maio, ANCI

Gianni Russo, Energy Manager

12.45 Chiusura dei lavori