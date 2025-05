Einstein Telescope: al via a Bologna il XV Simposio della collaborazione internazionale del progetto

MeteoWeb

Dal 26 al 30 maggio la comunità internazionale di Einstein Telescope (ET) si riunirà a Bologna, presso il CNR-Area territoriale di ricerca, per il suo quindicesimo Simposio annuale, un evento che vedrà la presenza di oltre 300 ricercatori e ricercatrici provenienti da tutto il mondo. L’evento, co-organizzato da Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Università di Bologna, Sezione di Bologna dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Bologna dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna (INAF-OAS), rappresenta un’importante occasione per discutere gli sviluppi di questo ambizioso progetto, che mira a diventare il più avanzato osservatorio di onde gravitazionali al mondo.

Einstein Telescope è la futura infrastruttura di ricerca europea di terza generazione dedicata ai rivelatori di onde gravitazionali, progettata per superare di almeno mille volte le capacità degli attuali strumenti (LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia, che nel 2015 hanno rilevato per la prima volta le onde gravitazionali previste da Albert Einstein). Uno dei siti candidati a ospitare ET si trova in Sardegna, nell’area intorno all’ex miniera di Sos Enattos (NU). L’esperimento sarà costruito all’interno di una grande struttura sotterranea, a 100-300 metri di profondità. Questa collocazione “silenziosa” lo isolerà dalle vibrazioni sismiche e umane (“rumore”) che potrebbero interferire con le sue delicate misurazioni.

Parallelamente all’intenso programma scientifico, durante la settimana si svolgeranno a Bologna anche una serie di iniziative gratuite rivolte alla cittadinanza, organizzate nell’ambito del progetto ET-Italia con il supporto dell’European Gravitational Observatory (EGO).

Mostra “Einstein Telescope: Uno sguardo all’universo profondo”

Dal 26 maggio al 13 giugno | Palazzo d’Accursio (Manica Lunga), Piazza Maggiore, Bologna

dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 20:00; la domenica dalle 9:00 alle 19:00

Il percorso espositivo parte dalla relatività generale di Einstein fino alla rivoluzionaria scoperta delle onde gravitazionali, per poi concentrarsi su Einstein Telescope (ET), infrastruttura di ricerca all’avanguardia inclusa nella Roadmap ESFRI. La mostra esplora le prospettive scientifiche di ET e le sfide tecnologiche e industriali del progetto, con un focus sulla candidatura italiana del sito di Sos Enattos in Sardegna, dove sono già in corso attività preparatorie.

Spettacolo “L’Universo sottoterra – Einstein Telescope in Sardegna”

Giovedì 29 maggio | ore 21:00 | Cinema Modernissimo, Piazza Re Enzo 3, Bologna

Interverranno: Marica Branchesi (scienziata, Gran Sasso Science Institute), Massimo Carpinelli (scienziato, direttore di EGO), Anna Tifu (musicista), Angelo Adamo (comunicatore scientifico e artista, INAF). Moderatore: Patrizio Roversi

Ingresso gratuito. Prenotazioni: https://l.infn.it/et-modernissimo

Conferenza-spettacolo che intreccia scienza, arte e territorio per raccontare una delle più affascinanti sfide della fisica contemporanea: la costruzione di Einstein Telescope, il futuro osservatorio sotterraneo europeo per le onde gravitazionali, il cui sito ideale potrebbe sorgere nel cuore della Sardegna, nell’area intorno all’ex miniera di Sos Enattos, a Lula.

Sotto la guida ironica e appassionata di Patrizio Roversi, il pubblico verrà condotto in un viaggio tra le profondità della Terra e quelle dello spazio-tempo. Con il contributo della scienziata Marica Branchesi, tra i volti più noti dell’astrofisica delle onde gravitazionali, e del fisico Massimo Carpinelli, tra i promotori del progetto in Sardegna, si esplorerà il senso di una ricerca che ha l’ambizione di osservare l’universo al di là della luce, ascoltandone le vibrazioni più remote.

Ma non sarà solo scienza. A raccontare il legame tra ricerca e paesaggio, tra conoscenza e identità, ci saranno anche le note del violino di Anna Tifu, musicista sarda di fama internazionale, e le illustrazioni dal vivo di Angelo Adamo, artista e scienziato, che daranno forma visiva all’immaginario di un universo che pulsa sotto i nostri piedi.

Van interattivo “Big Bang Machine”

Giovedì 29 maggio dalle 12:00 alle 21:00 e venerdì 30 maggio dalle 10:00 alle 19:00 | Piazza Galvani, Bologna

La “Big Bang Machine”, un laboratorio mobile nel cuore di Bologna, offre un’esperienza immersiva che guida il pubblico in un viaggio virtuale attraverso lo spazio e il tempo, fino alle origini dell’universo. A bordo di una navicella spazio-temporale, i visitatori esploreranno fenomeni estremi come buchi neri, fusioni stellari e i primi istanti del cosmo. L’esperienza mira a mostrare il legame tra i segnali cosmici e lo studio della Terra, rendendo accessibili i temi della fisica fondamentale in modo coinvolgente e interattivo.