Einstein Telescope, in Sardegna focus sulla rigenerazione urbana con i sindaci

Prosegue da parte della Regione Sardegna il lavoro di coordinamento e regia sul progetto Einstein Telescope, la grande infrastruttura scientifica che l’Italia si è candidata a ospitare nell’area di Sos Enattos, a Lula, nel Nuorese. Questa mattina, l’assessore dell’Urbanistica, Francesco Spanedda, ha incontrato i sindaci dei Comuni Lula, Bitti e Onanì, Mario Calia, Giuseppe Ciccolini e Clara Michelangeli, e il vicesindaco di Orune, Luigi Deiana, i cui territori sono direttamente interessati dall’Einstein Telescope. L’incontro, convocato per raccogliere le esigenze degli amministratori, è stato coordinato dal consulente della Regione per l’ET, Raffaele Marras, alla presenza del consulente della Programmazione, Diego Corrias.

“Nell’incontro con i sindaci di Bitti, Onanì, Orune e Lula – afferma l’assessore Spanedda – abbiamo voluto approfondire come cogliere questa straordinaria opportunità rappresentata dal progetto Einstein Telescope per avviare processi virtuosi di rigenerazione urbana che possano avere un impatto positivo e duraturo sulle nostre comunità“. Partendo dal presupposto che l’Einstein Telescope comporterebbe l’arrivo di centinaia di lavoratori e scienziati che gravitano intorno al progetto, gli amministratori hanno evidenziato la necessità di riqualificare le strutture esistenti, in particolare attraverso progetti di riqualificazione dei centri storici, per offrire un adeguato servizio di accoglienza. Ciò dovrà essere accompagnato anche dal recupero e creazione di infrastrutture scolastiche, culturali, e sportive, opere imprescindibili qualora si trasferissero interi nuclei familiari.

“Intendiamo contribuire anche alla creazione di un ambiente accogliente per i ricercatori e le loro famiglie – sottolinea in proposito l’assessore – affinché non si tratti solo di un’esperienza temporanea o di passaggio. L’obiettivo è che chi verrà trovi un territorio ospitale, in cui vivere e investire anche sul piano umano e sociale. È fondamentale che le comunità siano protagoniste nel definire esigenze, progettualità e risorse necessarie per realizzarle. Costruiamo insieme una visione condivisa del territorio”.

Nei prossimi giorni, i sindaci si incontreranno tra di loro per stilare un documento condiviso contenente le priorità da affrontare in ognuno dei paesi che sarà sottoposto alla Regione.