Elicottero cade durante l’atterraggio nella Bergamasca: feriti i due piloti

Un elicottero è precipitato oggi a Carona, in Val Brembana, in provincia di Bergamo, durante una manovra di atterraggio. Il velivolo, arrivato a circa cinque metri di altezza, ha urtato con le pale un palo dell’illuminazione pubblica ed è caduto al suolo, piegandosi di lato. L’incidente è avvenuto intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i Carabinieri di Zogno, oltre al personale di Ats e ai tecnici del Comune di Carona, in provincia di Bergamo. Pilota e copilota, due uomini di 23 e 31 anni, sono rimasti lievemente feriti. Sono stati ricoverati per accertamenti all’ospedale di San Giovanni Bianco.