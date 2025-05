Emergenza maltempo in Argentina: 395 mm di pioggia a Vera, città allagata | VIDEO

MeteoWeb

La città di Vera, nella provincia di Santa Fe, in Argentina, è stata colpita da piogge torrenziali che in poche ore hanno provocato un’emergenza senza precedenti. Alle 02:05 di martedì ora locale, si erano già registrati 395 mm di pioggia. Tutti i quartieri, dal centro alle periferie, risultano completamente allagati. La municipalità ha attivato immediatamente la Junta di Protezione Civile locale e ha avviato le operazioni di soccorso, istituendo un centro di evacuazione presso il Club Gimnasia. Alle 00:30 si contavano già 28 persone evacuate.

Le autorità stanno operando in sinergia con la Segreteria di Protezione Civile della Provincia. È stata attivata una linea d’emergenza per richieste di aiuto. Per garantire la sicurezza, è stato chiesto alla popolazione di restare in casa. Le scuole sono state chiuse e il personale comunale non operativo è stato esentato dal servizio.