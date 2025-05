Energia e automotive: le ultime indicazioni di Giorgia Meloni

MeteoWeb

“Confido che molto altro possa cambiare con il nuovo governo tedesco. Con il cancelliere Merz abbiamo già iniziato a confrontarci su come rilanciare la nostra base industriale. Penso che se l’Italia e la Germania, le due principali economie manifatturiere d’Europa, riescono a collaborare e trovano una piattaforma comune d’azione, allora ci sono le condizioni per ottenere ottimi risultati”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni parlando dei rapporti con la Germania e dell’automotive dal palco dell’assemblea di Confindustria a Bologna.

L’energia

“Uno strumento già disponibile per il disaccoppiamento del prezzo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili dal gas è quello dei contratti pluriennali a prezzo fisso, in cui il corrispettivo viene stabilito tra le parti e riflette i reali costi di produzione per ciascuna tecnologia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il governo è perfettamente consapevole dell’impatto che i costi energetici hanno sulle famiglie e sulle imprese, soprattutto su quelle di piccole e medie dimensioni”, ha aggiunto il premier.

Il nucleare

In materia energetica ”sono necessari interventi di lungo periodo. Da qui la scelta di riprendere il cammino del nucleare, puntando alle tecnologie più innovative per realizzare mini reattori sicuri e puliti che possano consentirci di avere maggiore sicurezza energetica a costi sensibilmente inferiori agli attuali. Una scelta coraggiosa per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione rafforzando però la sovranità industriale ed economica dell’Italia”, conclude Giorgia Meloni.