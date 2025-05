Energia, azienda britannica di terre rare costruirà un impianto in Francia

MeteoWeb

La britannica Less Common Metals, una delle poche aziende al di fuori della Cina coinvolte in una fase chiave della lavorazione delle terre rare, prevede di costruire un impianto in Francia, collaborando con un’azienda di riciclaggio locale. Lo ha affermato il proprietario della maggioranza e presidente della LCM, Grant Smith. Questa mossa segnerebbe un ulteriore passo avanti nella diversificazione delle forniture occidentali di terre rare, fondamentali per la produzione di magneti utilizzati nei veicoli elettrici, nelle turbine eoliche e nei componenti elettronici. La Cina rappresenta circa il 90% della produzione mondiale di terre rare lavorate. “LCM mira ad avviare la produzione di metalli e leghe di terre rare in Francia entro il 2027, utilizzando le materie prime di un impianto in costruzione da parte di Carester”, ha spiegato Smith.

La Francia – che punta a diventare un polo europeo per il settore delle terre rare – ospita anche un impianto per terre rare di proprietà del gruppo chimico Solvay, che ad aprile ha avviato un’espansione. A breve si attenderà una decisione definitiva sul progetto da 110 milioni di euro di LCM, che sorgerà a Lacq, nel sud-ovest della Francia, adiacente allo stabilimento di Carester. Quest’ultima “ritirerà i vecchi magneti permanenti e li riciclerà”, ha spiegato Smith.

“Per dare il tocco finale al nostro progetto, abbiamo bisogno di due cose: ottenere i ottenere e finalizzare l’acquisizione per assicurarci che il progetto sia fattibile”, ha aggiunto Smith. Carester ha ricevuto 216 milioni di euro di finanziamenti da fonti giapponesi e dal governo francese per la sua unità di lavorazione Caremag, che dovrebbe produrre 1.400 tonnellate di ossidi di terre rare all’anno, principalmente da magneti riciclati. LCM intende richiedere finanziamenti sia dall’Unione europea che dalla Francia e prevede anche di raccogliere finanziamenti azionari o di debito. LCM prenderà gli ossidi di terre rare da Caremag e li trasformerà in metalli e leghe di terre rare, che saranno venduti ai produttori di magneti permanenti. Le terre rare attraversano un processo lungo e complesso per essere trasformate da minerale estratto in magneti permanenti finiti e solo poche aziende al di fuori della Cina sono coinvolte nel segmento dei metalli e delle leghe.