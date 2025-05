Energia, la Cina diventa il principale importatore di petrolio canadese attraverso l’oleodotto Trans Mountain

MeteoWeb

La Cina è emersa come il principale acquirente di petrolio canadese trasportato tramite l’oleodotto Trans Mountain, come mostrano i dati di tracciamento delle navi, poiché la guerra commerciale statunitense ha modificato i flussi di greggio nell’anno trascorso dall’entrata in funzione dell’oleodotto. Il nuovo interesse della Cina per il greggio canadese arriva mentre la guerra commerciale del presidente americano Donald Trump ha teso le relazioni tra gli alleati di lunga data Washington e Ottawa, e riflette anche l’impatto delle sanzioni statunitensi sul greggio proveniente da Paesi come Russia e Venezuela. Il Canada è il quarto produttore di petrolio al mondo, ma la sua principale produttrice provinciale, l’Alberta, è priva di sbocchi sul mare e ha un accesso limitato ai porti fluviali. Ciò significa che la maggior parte del petrolio canadese, circa 4 milioni di barili al giorno (il 90%), viene esportata negli Stati Uniti tramite oleodotti che corrono da nord a sud.

Il Trans Mountain, da 34 miliardi di dollari canadesi (24,40 miliardi di dollari), è l’unico oleodotto canadese che attraversa l’oceano est-ovest, e trasporta petrolio fino alla costa del Pacifico, dove può essere caricato su petroliere per l’esportazione. L’ampliamento, entrato in funzione il 1° maggio 2024, ha triplicato la capacità dell’oleodotto, portandola a 890.000 barili al giorno, aprendo nuove opportunità per il petrolio canadese lungo la costa occidentale degli Stati Uniti e nei mercati asiatici. Sebbene il petrolio sia attualmente esente dai dazi statunitensi, il Canada ha cercato di diversificare le proprie esportazioni a causa dei brevi dazi statunitensi sul suo greggio e delle minacce di Trump di annettere il Paese. I dati di tracciamento delle navi di Kpler hanno mostrato che il Canada ha spedito in media circa 207.000 barili al giorno in Cina da quando l’ampliamento del Trans Mountain è entrato pienamente operativo, nel giugno 2024. Si è trattato di un enorme aumento rispetto a una media di circa 7.000 barili al giorno nel decennio fino al 2023.

Nello stesso periodo gli Stati Uniti hanno prelevato circa 173.000 barili al giorno dall’oleodotto. Il primato della Cina come acquirente di TMX smentisce alcune delle prime aspettative secondo cui gli Stati Uniti sarebbero stati il ​​principale acquirente di greggio trasportato tramite l’oleodotto, di proprietà del governo canadese. Molti si aspettavano che i suoi barili finissero sulla costa occidentale anziché in Asia, che ha accesso al petrolio russo più economico. Tuttavia, “le politiche protezionistiche di Trump hanno reso il Canada più attraente per gli acquirenti cinesi negli ultimi mesi”, ha affermato Philippe Rheault, direttore del China Institute presso l’Università di Alberta. Anche la Cina si è dimostrata riluttante a dipendere eccessivamente dalle forniture energetiche russe. “Molte raffinerie cinesi sono anche consapevoli delle sanzioni statunitensi e quindi hanno cercato di diversificare la propria produzione, allontanandosi dal petrolio venezuelano e da altri Paesi”, ha aggiunto Rheault.