Energia eolica in Italia: ecco perché la Puglia è la numero uno

Nel panorama energetico italiano, c’è una regione che si distingue per capacità, visione e risultati concreti: la Puglia. Un territorio che non solo crede nelle rinnovabili, ma che ha saputo trasformare il proprio potenziale naturale in leadership nazionale. E al centro di questa rivoluzione verde c’è una provincia che da sola fa scuola in tutta Europa: Foggia, la capitale italiana dell’eolico.

Un primato costruito sul vento: i numeri della svolta energetica

A oggi, nessuna regione in Italia può vantare una potenza eolica installata pari a quella pugliese: 3,10 GW distribuiti su quasi 1.400 impianti. Dati aggiornati al novembre 2023 parlano chiaro: la Puglia precede regioni storicamente forti come Sicilia (2,26 GW) e Campania (1,95 GW), confermando un primato costruito negli anni con visione e investimenti.

Ma è soprattutto la provincia di Foggia a trainare questa crescita. Qui si concentra una delle maggiori densità di impianti eolici a livello europeo, un dato che riflette sia le caratteristiche favorevoli del territorio che una pianificazione efficace e lungimirante.

Perché qui il vento vale oro: le ragioni di un successo

Ci sono luoghi naturalmente vocati a certe sfide. E le colline della Capitanata, in provincia di Foggia, sembrano disegnate apposta per catturare il vento. Correnti costanti, assenza di ostacoli orografici e un’esposizione ideale rendono queste zone perfette per l’installazione di aerogeneratori di nuova generazione, sempre più efficienti e meno impattanti.

Ma non basta il vento per creare un modello virtuoso: servono anche infrastrutture adeguate, norme chiare e competenze locali. Tutti elementi che in Puglia hanno trovato terreno fertile.

Energia pulita, paesaggio tutelato e agricoltura compatibile

Uno dei meriti della Puglia è aver saputo coniugare produzione energetica e rispetto del territorio. A fronte di una produzione annua superiore ai 6.390 GWh di energia eolica (dato 2023), le superfici effettivamente sottratte ad altre attività risultano minime. La convivenza tra pale eoliche e agricoltura è ormai realtà, grazie a linee guida regionali che vincolano i progetti al rispetto del paesaggio e dell’equilibrio ambientale.

Molti parchi eolici, una volta completati, consentono la prosecuzione delle coltivazioni o del pascolo, dimostrando che sviluppo e tutela possono camminare insieme.

San Severo, esempio di innovazione al Sud

Un caso emblematico? Il Parco Eolico di San Severo, inaugurato di recente, con 12 turbine capaci di produrre 54 MW: energia sufficiente per alimentare oltre 55.000 famiglie. Progetti come questo raccontano una Puglia che investe nel futuro, con aziende del settore delle rinnovabili che scelgono di crescere sul territorio.

Non è solo produzione: la regione sta puntando con decisione su ricerca, reti intelligenti e sistemi di accumulo per aumentare l’efficienza e l’integrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico nazionale. Un salto qualitativo che porterà la Puglia a diventare anche un hub tecnologico per la transizione energetica italiana.

Italia virtuosa, ma con margini di crescita

Pur essendo un modello di riferimento a livello nazionale, l’Italia deve ancora colmare il divario con paesi leader dell’eolico in Europa, come Germania e Regno Unito. La strada è tracciata, ma servono ancora semplificazioni normative, investimenti mirati e una visione a lungo termine per aumentare la capacità installata e centrare gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050.

In questo percorso, l’esperienza maturata in Puglia e in Capitanata rappresenta una risorsa strategica per tutto il Paese.

Una lezione dal Sud: l’energia del vento come opportunità

Quello pugliese non è solo un esempio di produzione efficiente, ma anche di sviluppo locale sostenibile. I parchi eolici portano occupazione, filiere industriali, innovazione tecnologica e ricchezza per i comuni. E soprattutto, mostrano che è possibile costruire un modello di crescita compatibile con l’ambiente e utile per il Paese.

In un’Italia spesso divisa tra Nord e Sud, la provincia di Foggia dimostra che la transizione energetica può partire anche da territori periferici, diventando una leva di riscatto economico e ambientale.