Energia, la Francia punta a rilanciare investimenti nell’idroelettrico

Il governo francese ha avviato una consultazione pubblica sull’energia idroelettrica, seconda fonte di produzione elettrica nel paese dopo il nucleare, al fine di rilanciare gli investimenti nel settore risolvendo una controversia con la Commissione europea che li blocca da oltre dieci anni. “In collaborazione con la Commissione europea e i parlamentari, il governo sta lavorando per risolvere questa controversia” che “blocca da oltre dieci anni gli investimenti idroelettrici”, ha annunciato venerdì il ministero dell’Economia in un comunicato. I risultati della consultazione “consentiranno di chiarire le opzioni per evolvere il regime giuridico dell’energia idroelettrica”. L’annuncio fa seguito alla presentazione, a metà maggio, della relazione di una missione parlamentare che raccomandava di risolvere la controversia con Bruxelles, che impedisce qualsiasi investimento sostanziale nel parco idroelettrico, che non solo contribuisce alla produzione energetica, ma costituisce anche un importante strumento di flessibilità per il sistema elettrico francese ed europeo, grazie alla capacità di stoccaggio delle dighe, sottolinea la relazione.

Attualmente, gli impianti idroelettrici in Francia sono gestiti in regime di concessione, ovvero le opere appartengono allo Stato che ne affida la gestione a un concessionario per un periodo determinato dal contratto. Ma questo regime è all’origine dello stallo con la Commissione, a causa della mancata rimessa in concorrenza delle concessioni scadute. La consultazione mira a valutare l’interesse degli attori per prodotti che rappresentano capacità idroelettriche virtuali che concedono agli acquirenti di beneficiare di volumi di Energia tramite aste competitive, precisa il ministero. Sono proposti diversi tipi di prodotti, con tempistiche variabili. Tutti gli attori del settore energetico sono invitati a rispondere a questa consultazione entro il 15 giugno 2025, spiega il ministero.

“I contributi chiariranno le opzioni allo studio per riformare il settore idroelettrico e rilanciare gli investimenti”, aggiunge il ministero.