Energia, la Francia punta sulle rinnovabili e sul nucleare: “punti di convergenza con il governo tedesco”

“Come sapete, in Francia abbiamo scelto di puntare sulle energie rinnovabili e sul nucleare. La Germania ha fatto altre scelte. Penso che questi approcci siano compatibili e che ciò che deve prevalere, alla fine, sia un principio molto semplice, la neutralità tecnologica, che significa che il nucleare deve essere trattato allo stesso modo delle energie rinnovabili”. Lo ha dichiarato il ministro incaricato dell’Industria e dell’Energia della Francia, Marc Ferracci, all’arrivo al Consiglio Competitività Ue. “Questa è la posizione che sosteniamo, e penso che effettivamente ci siano probabilmente dei punti di convergenza con il governo tedesco, ma non voglio anticipare le discussioni che avremo con loro”, ha aggiunto. “Da parte nostra, c’è una forte speranza di andare verso un approccio più pragmatico in materia di mix energetico. Un approccio che rispetti la strategia di ciascun Paese, il mix energetico e le linee guida in materia di politica energetica di ogni singolo Stato”, ha concluso.