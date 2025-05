Energia, Huawei espulsa dall’associazione dell’industria solare dell’UE: il motivo

MeteoWeb

Il gruppo di pressione per le energie rinnovabili, SolarPower Europe, con sede a Bruxelles, ha espulso il gigante cinese dell’elettronica Huawei dai suoi membri, a seguito di un’indagine UE sulla corruzione. Fondato nel 1985 come gruppo di sostegno al fotovoltaico, SolarPower Europe rappresenta oggi oltre 300 aziende ed è una delle due principali forze di lobbying per le energie rinnovabili nella capitale dell’UE. Huawei è da tempo uno dei pochi membri “sponsor” di SolarPower Europe, contribuendo con almeno 60.000 euro all’anno e in passato ha guidato i gruppi di lavoro dell’associazione sulla digitalizzazione e la catena di approvvigionamento. A marzo, tuttavia, le autorità belghe hanno avviato un’indagine per corruzione sui rapporti dell’azienda con le istituzioni dell’UE.

“Il Consiglio di Amministrazione di SolarPower Europe ha preso la decisione di escludere Huawei il 28 aprile 2025“, ha dichiarato un portavoce, segnando la prima volta che un’azienda viene esclusa dall’associazione.

L’azienda cinese è un fornitore chiave di inverter – interruttori elettrici che consentono ai pannelli solari di connettersi alla rete elettrica – e controlla un terzo del mercato, secondo un rapporto del settore.

Dopo l’esclusione di Huawei dal Parlamento europeo e dagli incontri individuali con i funzionari della Commissione europea, l’esclusione segna la prima ricaduta concreta per il settore energetico.

L’associazione del settore energetico Eurelectric sta valutando la possibilità di sospendere Huawei in una riunione del consiglio di amministrazione a giugno, ha dichiarato un portavoce a Euractiv.