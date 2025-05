Energia, Macron in Vietnam: attesi decine di accordi su infrastrutture e nucleare

MeteoWeb

Infrastrutture ed energia sono tra i temi che il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe discutere con il leader vietnamita la prossima settimana durante una visita di Stato nell’ex colonia, durante la quale potrebbero essere firmati decine di accordi. È quanto hanno affermato alcuni funzionari. Il primo viaggio in Vietnam di un presidente francese in quasi un decennio fa parte di un tour più ampio nel Sud-est asiatico. Macron arriverà ad Hanoi il 25 maggio, si sposterà in Indonesia il 27 maggio e concluderà il suo tour a Singapore, dove interverrà al “Dialogo annuale di Shangri-La”, la principale conferenza asiatica sulla difesa, che inizierà il 30 maggio.

L’ufficio di Macron all’Eliseo ha riferito che decine di accordi sono in fase di preparazione, che potrebbero essere firmati durante la visita. Un funzionario ha affermato che, in vista della cerimonia di firma di lunedì, sono in discussione circa 30 patti. Il Ministero degli Affari Esteri vietnamita non ha rilasciato dichiarazioni. Colto di sorpresa dalla minaccia di dazi elevati da parte degli Stati Uniti, il Vietnam, dipendente dalle esportazioni, sta cercando di riadattare il suo modello di crescita per concentrarsi maggiormente sulla spesa pubblica, con ingenti investimenti previsti nei trasporti, nelle comunicazioni e nell’energia. Macron sta seguendo l’esempio dei leader di Cina, Giappone e altri Paesi europei, visitando la regione nelle ultime settimane, a dimostrazione dell’importanza strategica del Sud-est asiatico in un contesto di incertezze sulle catene di approvvigionamento e sul commercio globale.