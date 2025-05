Energia nucleare, la Polonia alla ricerca di un partner per la seconda centrale

MeteoWeb

La Polonia inizierà a selezionare un partner per la sua centrale nucleare in programma a giugno. Lo ha dichiarato il viceministro dell’Industria, Wojciech Wrochna, che in precedenza aveva affermato che il processo sarebbe iniziato a gennaio. La Polonia – che sta lavorando per ridurre la sua dipendenza dal carbone – ha scelto Westinghouse Electric per costruire la sua prima centrale nucleare sulla costa del Mar Baltico. Il finanziamento non è ancora stato completamente concordato, ma nel frattempo si sta preparando ad avviare i lavori per una seconda centrale. “Vogliamo avere un partner finanziario, ma non sappiamo se lo troveremo, dobbiamo verificare quale sia questo interesse. Vogliamo concludere questo dialogo l’anno prossimo”, ha dichiarato Wrochna in una conferenza stampa, aggiungendo che “avvieremo un dialogo con il mercato. Non includeremo un modello o un appaltatore, vogliamo negoziare ciò che è possibile in termini di tecnologia, appaltatore, finanziamento e gestione”.

Wrochna ha detto anche che la partecipazione delle aziende polacche alla costruzione della prima centrale nucleare “sarà di cruciale importanza” nelle trattative per il contratto di ingegneria e costruzione con il costruttore statunitense, già avviate. La Polonia punta ad iniziare la costruzione della prima unità dell’impianto nel 2028 e a completarla nel 2036, quattro anni dopo rispetto a quanto inizialmente previsto.