Energia, Pichetto: “non è tempo di smantellare le centrali a carbone”

“Adesso produciamo zero nelle centrali di Brindisi e Civitavecchia, e si dovrebbero smantellare, ma l’ordine di smantellamento non lo do, una riserva la dobbiamo avere“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, al Festival delle Regioni di Venezia. “Dobbiamo mantenere un margine di sicurezza, anche se lo scopo è la decarbonizzazione, se succedesse un incidente sulle pipeline e i gasdotti. abbiamo una linea dall’Algeria che porta 28 miliardi di metri cubi di gas all’anno, dalla Libia 12,5 miliardi; l’anno scorso, per vari motivi ne abbiamo persi 2,5“, ha proseguito il Ministro.

Per quanto riguarda l’ipotesi di realizzare una centrale nucleare a Marghera, il Ministro ha ribadito: “Credo che sia un discorso che in questo momento non ha alcun senso“. “Noi in questo momento stiamo lavorando per dare un quadro normativo all’Italia perché quando ci saranno questi mini reattori si dovrà fare una che sarà di sicurezza, di neutralità sull’emissione e naturalmente di convenienza economica“, ha evidenziato Pichetto.