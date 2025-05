Energia rinnovabile, Pichetto svela una possibile data sul dl aree idonee

MeteoWeb

“Spero di aprire la discussione su un testo in merito alle aree idonee entro metà giugno per arrivare ad un decreto a inizio luglio, il 12 luglio è comunque il termine ultimo”. Lo ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, durante il panel ‘Garantire l’autonomia energetica’ al Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo Il Sole24ORE e da Trentino Marketing, parlando della sentenza del Tar che ha chiesto modifiche in merito al decreto sulle aree idonee. “Ho un impegno verbale con varie regioni per vederci e capire di trovare una soluzione per rispondere al Tar, prima già c’era stato un invito alle regioni di essere più omogenee nel lavoro, adesso quell’invito è diventato una sentenza”, ha aggiunto Pichetto.