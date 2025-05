Energia, nuova scoperta tra due colossi esportatori di petrolio: si riaccende una zona dimenticata

MeteoWeb

L’Arabia Saudita e il Kuwait hanno annunciato una nuova scoperta di petrolio nella cosiddetta “Zona di Partizione” tra i due colossi dell’OPEC, che condivide equamente la produzione dell’area. L’Arabia Saudita e il Kuwait oggi hanno annunciato che Wafra Joint Operations ha effettuato una nuova scoperta di petrolio nel giacimento Wara-Burgan di North Wafra, situato 5 chilometri a nord del giacimento di Wafra. La cosiddetta Zona Neutrale di Partizione (PNZ) fu istituita tra l’Arabia Saudita e il Kuwait nel 1922 per risolvere una disputa territoriale, mentre il petrolio greggio fu scoperto per la prima volta a Wafra negli anni ’50.

Ora, il giacimento di Wara nel pozzo North Wafra (Wara-Burgan-1) ha prodotto ad una velocità superiore a 500 barili al giorno di greggio, con una densità API compresa tra 26 e 27 gradi. “Si tratta della prima scoperta dalla ripresa delle operazioni di produzione nella Zona Partizionata e nell’area offshore adiacente a metà del 2020”, ha dichiarato l’Arabia Saudita, aggiungendo che “la scoperta è considerata di grande importanza, dato il suo impatto positivo sulla reputazione di entrambi i Paesi come fornitori globali di Energia affidabili e sulle capacità nel settore dell’esplorazione e della produzione”.

La strategia

L’Arabia Saudita è attualmente alla guida degli sforzi dell’OPEC+ per riportare sul mercato una maggiore offerta di petrolio, poiché il principale produttore dell’OPEC è stanco della sovrapproduzione degli altri membri dell’OPEC+, in particolare del Kazakistan, e sembra disposto a sopportare la pressione dei prezzi a breve termine per disciplinare lo scisto statunitense. Il Kuwait, da parte sua, prevede di investire fino a 50 miliardi di dollari per aumentare la propria capacità produttiva di petrolio a oltre 3 milioni di barili al giorno nei prossimi cinque anni, come ha dichiarato ad inizio maggio il vicepresidente e CEO di Kuwait Petroleum, Shaikh Nawaf Al-Sabah. La strategia 2040 dell’azienda statale del Kuwait prevede che il produttore OPEC aumenti la sua capacità produttiva di greggio sostenibile a 4 milioni di barili al giorno, inclusa la capacità nella Zona Partizionata. Il Kuwait, membro fondatore dell’OPEC, è il quinto produttore del cartello, dopo Arabia Saudita, Iraq, Iran ed Emirati Arabi Uniti.