Energia più sostenibile: la richiesta del presidente di Confindustria

“Sull’energia io credo che dobbiamo smettere di fare polemica, qui serve lavorare tutti insieme: costruttori, produttori e governo, per trovare una misura che faccia bene alle imprese e a tutto il Paese”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell’assemblea di Confindustria Moda, in corso a Palazzo Mezzanotte, a Milano. “Le abbiamo già proposte, le nostre proposte sono sempre le stesse – ha sottolineato – il disaccoppiamento delle energie rinnovabili arrivate a fine incentivo, che per noi quello vuol dire che se hanno finito l’incentivo possono essere dati a un costo basso, un disaccoppiamento di una quota di energia prodotta dalle idroelettriche, che anche su questo penso che si possa ragionare tutti assieme, e il disaccoppiamento dell’energia del Gsi costruendo dei contratti a lungo termine”. Questo, ha evidenziato Orsini, “porterebbe, secondo il nostro centro studi, a un costo dell’energia a 65 euro megawattora. Però basta polemiche, lavoriamo tutti insieme per il bene del Paese”.