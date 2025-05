Energia, Trump: “siamo vicini ad un accordo nucleare con l’Iran”

MeteoWeb

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti si stanno avvicinando molto alla conclusione di un accordo con l’Iran, e che Teheran, “in un certo senso”, ha accettato i termini. “Siamo impegnati a negoziare molto seri con l’Iran per una pace a lungo termine”, ha dichiarato Trump durante una visita nel Golfo. “Siamo vicini a raggiungere un accordo. Ci sono due passaggi per farlo: c’è un passaggio molto gentile e un passaggio violento, ma non voglio farlo nel secondo modo”, ha spiegato.

Sebbene Teheran e Washington abbiano affermato di preferire la diplomazia per risolvere la controversia decennale nucleare, restano divise su diverse linee rosse che i negoziatori dovranno aggirare per raggiungere un nuovo accordo ed evitare future azioni militari. Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha reagito ai commenti di Trump di martedì scorso, in cui ha definito Teheran “la forza più distruttiva del Medio Oriente”. “Trump pensa di poterci sanzionare e minacciare e poi parlare di diritti umani. Tutti i crimini e l’instabilità regionale sono causa dagli Stati Uniti. Vuole creare instabilità all’interno dell’Iran”, ha affermato Pezeshkian. Tuttavia, in un’intervista a NBC News pubblicata ieri, un funzionario iraniano ha affermato che l’Iran è disposto a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti in cambio della revoca delle sanzioni economiche.

Ali Shamkhani, consigliere dell’Ayatollah Ali Khamenei (la Guida Suprema iraniana) ha affermato che l’Iran si impegnerà a non produrre mai armi nucleari e a conservare delle sue scorte di uranio altamente arricchito, ad arricchire l’uranio solo ai livelli minimi necessari per uso civile e a consentire agli ispettori internazionali di supervisionare il processo.