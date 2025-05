Energie rinnovabili, la mossa del Giappone sull’eolico offshore

MeteoWeb

Secondo gli addetti ai lavori, il Giappone probabilmente favorirà le condizioni per gli sviluppatori che vogliono costruire un settore imponente eolico offshore, mentre cerca di rimettere in carreggiata le proprie ambizioni energetiche a fronte di un crollo globale dei progetti, colpito da costi crescenti e ritardi. Il governo punta a raggiungere 45 GW di capacità eolica offshore entro il 2040, un obiettivo essenziale per ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni di carbone e gas per la produzione di energia, ridurre le emissioni di carbonio e rafforzare la sicurezza nazionale. Tuttavia, i piani del Giappone si sono arenati a seguito di tre importanti round di aste per lo sviluppo della capacità. La società commerciale Mitsubishi, vincitrice della prima asta del governo nel 2021, a febbraio ha avvertito che l’aumento dei costi l’aveva costretta a rivedere i suoi piani. La società non ha ancora avviato la costruzione di alcun progetto. L’avvertimento di Mitsubishi, insieme alla registrazione di perdite per oltre 300 milioni di dollari nell’eolico offshore, ha fatto seguito alla decisione della danese Orsted, lo scorso anno, di ritirarsi dal Giappone nell’ambito di una ristrutturazione globale.

Anche Shell di recente ha ridotto il suo team dedicato all’eolico offshore in Giappone, secondo quanto riferito da tre fonti del settore, riducendo le operazioni a basse emissioni di carbonio. Shell non ha commentato le sue attività nell’eolico offshore, ma ha detto di “valutare costantemente le opportunità per ottimizzare il nostro portafoglio globale”.

Le discussioni

L’agenzia Reuters ha parlato con 6 fonti del settore coinvolte nelle discussioni tra gli operatori dell’eolico offshore e il Ministero dell’Industria giapponese (METI) e il Ministero del Territorio. Tutte hanno parlato a condizione di mantenere l’anonimato, poiché i colloqui sono riservati. La più grande lobby imprenditoriale giapponese, Keidanren – i cui membri includono grandi utenti di energia – non ha commento sul sostegno fiscale. Il governo sta valutando anche la possibilità di modificare il sistema tariffario per i soggetti che si sono aggiudicati la prima asta principale da una “tariffa feed-in” (FIT) ad un “premio feed-in”, consentendo a Mitsubishi di beneficiare dei prezzi di mercato.

Questa regola è già in vigore dalla seconda asta in poi. La proposta di passaggio da FIT a FIP, che deve ancora essere approvata, “rappresenta un chiarimento delle norme e non una loro revisione”, ha affermato un funzionario del METI responsabile del settore eolico offshore. Il funzionario non ha rilasciato ulteriori commenti su possibili modifiche alle norme.