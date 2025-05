Eni, nel 2024 avanti con taglio dei gas serra e risparmio idrico

MeteoWeb

Pubblicato il report “Eni for 2024 – A Just Transition”, il rapporto volontario di sostenibilità, giunto alla 19esima edizione, con “una panoramica delle performance e azioni concrete di Eni per una transizione energetica giusta, capace di coniugare crescita industriale, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, illustrando le strategie e gli obiettivi futuri”. Tra i risultati ottenuti, ci sono la riduzione delle emissioni nette Scope 1 e 2 del 55% per l’Upstream e del 37% rispetto al 2018; poi focus sulla riduzione delle emissioni di metano, confermando il target di portarle prossime allo zero nel 2030; rinnovato l’impegno a raggiungere, entro il 2035, la positività idrica in almeno il 30% dei siti operati con prelievi maggiori di 0,5 milioni di metri cubi all’anno di acqua dolce in aree a stress idrico.

Il report illustra, inoltre, i progressi compiuti dal gruppo energetico “nell’esecuzione del modello satellitare, che mira a creare business integrati capaci di generare valore per la transizione energetica“. Fra questi, “i traguardi di Plenitude, che ha superato i 4 GW di capacità installata da fonti rinnovabili e punta a raggiungere fino a 15 GW entro il 2030, integrando la produzione da fonti rinnovabili con la vendita di energia e di soluzioni energetiche a famiglie e imprese e con un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. Enilive, società dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, ha raggiunto nel 2024 una capacità di bioraffinazione di 1,65 milioni di tonnellate e prevede di superare 5 milioni di tonnellate/anno entro il 2030, incrementando anche la produzione di Saf (carburante sostenibile per l’aviazione)”.

Eni continua a “investire nell’innovazione e nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia, come dimostra la messa in esercizio del supercomputer HPC6 e la creazione di Eniquantic per il quantum computing, e nella trasformazione coerente con la transizione energetica: dall’annuncio della riconversione della raffineria di Livorno in bioraffineria, all’avvio del rilancio di Versalis verso una maggiore sostenibilità finanziaria”.