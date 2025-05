Eni avvia la produzione di gas al largo dell’Indonesia: fino a 2,9 milioni di metri cubi al giorno

MeteoWeb

Eni ha avviato la produzione di gas dal campo di Merakes East, nel bacino di Kutei, al largo dell’Indonesia. Lo rende noto il gruppo energetico precisando che il giacimento produrrà fino a 2,9 milioni di metri cubi di gas al giorno o circa 18.000 barili di olio equivalente al giorno alla produzione di Eni. Il campo si trova a 1.600 metri di profondità, circa 10 chilometri a est di Merakes. È collegato tramite una connessione sottomarina all’unità di produzione galleggiante di Jangkrik gestita da Eni, situata a circa 50 chilometri di distanza. “Questo startup è un ulteriore esempio di sviluppo fast track, dato che il pozzo è entrato in produzione in circa due anni dalla decisione finale di investimento” si legge nella nota di Eni.

Il gas sarà trasferito alla rete per rifornire il mercato interno e l’impianto di liquefazione di Bontang, che fornisce Gnl anche per l’esportazione. “L’avvio di Merakes East è un altro importante passo della più ampia strategia di Eni per la valorizzazione delle consistenti risorse di gas presenti nel prolifico bacino indonesiano del Kutei”. L’avvio della produzione di Merakes East è il risultato della stretta collaborazione tra Eni e Skk Migas, il Regolatore e Supervisore nel settore Upstream indonesiano. “Negli ultimi anni, dopo importanti successi esplorativi e acquisizioni, Eni si è posizionata come il principale operatore del bacino di Kutei e uno dei principali attori del mercato indonesiano del gas – spiega la nota – la società prevede di produrre fino a 56 milioni di metri cubi al giorno di gas e 90.000 bopd di olio con l’avvio dei campi North Hub e Gendalo-Gandang”.

Eni ha recentemente annunciato l’avvio di trattative con Petronas per la costituzione di una joint venture per la gestione di alcuni asset upstream in Indonesia e Malesia. Questa joint venture genererà sinergie sostanziali per renderla uno dei principali operatori di Gnl nella regione e combinerà circa 3 miliardi di barili di petrolio equivalente di riserve con altri 10 miliardi di boe di potenziale esplorativo aggiuntivo. Eni opera in Indonesia dal 2001.