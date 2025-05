Eruzione del Monte Marapi in Indonesia: nube di cenere sfiora i 4 km | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Monte Marapi, nella provincia di Sumatra Occidentale in Indonesia, è stato protagonista di una spettacolare eruzione vulcanica. La colonna di cenere ha raggiunto un’altezza impressionante di 3.991 metri sul livello del mare, costringendo le autorità a monitorare attentamente la situazione per possibili ricadute di cenere e impatti sull’aviazione locale.

Il Monte Marapi è uno dei vulcani più attivi dell’Indonesia, parte della Cintura di Fuoco del Pacifico. Si trova vicino alla città di Bukittinggi e ha una lunga storia di eruzioni, molte delle quali esplosive. Alto circa 2.891 metri, il vulcano è spesso sorvegliato per la sua attività frequente. La sua posizione in un’area densamente popolata rende ogni sua manifestazione potenzialmente pericolosa per le comunità circostanti.