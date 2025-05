Escalation tra India e Pakistan, Farnesina: “massima prudenza, evitare spostamenti”

MeteoWeb

“La notte del 6 maggio 2025 il Ministero della Difesa indiano ha annunciato di aver colpito nove siti in Pakistan e nella parte del Kashmir amministrato dal Pakistan. Ci sono state successive segnalazioni di colpi di artiglieria pakistana attraverso la linea di controllo. Non si possono escludere temporanee interruzioni nel funzionamento della rete telefonica. Sono altresì possibili interruzioni dei voli da/per l’India. In via precauzionale, sono stati temporaneamente chiusi al traffico civile – composto prevalentemente da voli nazionali indiani – diversi aeroporti: si invitano i connazionali presenti o in transito negli Stati del Punjab e del Rajasthan ad esercitare cautela rafforzata, nonché a verificare l’operatività dei voli direttamente con la propria Compagnia Aerea. Le altre modalità di trasporto potrebbero, in conseguenza, essere congestionate“: è quanto si legge in un avviso del Servizio della Farnesina “Viaggiare Sicuri” sull’escalation tra India e Pakistan.

Si segnalano “blackout in zone di confine e in alcune città del Rajasthan e del Punjab, e il perdurare di esercitazioni civili/militari in risposta a situazioni di emergenza, spesso con scarso preavviso. La città di Chandigarh osserverà, secondo disposizioni ufficiali, una chiusura degli esercizi commerciali, la restrizione dei movimenti non strettamente necessari e interruzioni complete dell’illuminazione pubblica e privata all’esterno degli edifici nelle ore notturne (20.00-8.00). È fortemente sconsigliato qualsiasi spostamento nelle zone prossime al confine indo-pakistano. L’Ambasciata a New Delhi ed i Consolati in India continuano a monitorare la situazione. Si raccomanda ai connazionali presenti nel Paese di adottare un comportamento improntato alla massima prudenza e di seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità locali“, conclude l’avviso.