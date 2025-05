Escursionista bloccato sul Monte Velino: recuperato dal Soccorso Alpino

MeteoWeb

Questa mattina, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto sul Monte Velino per recuperare un escursionista rimasto bloccato sul versante sud, a quota 1.760 metri, tra la Cima del Cafornia e la vetta del Velino. L’allarme è stato lanciato tramite l’app Georesq, segnalando la perdita dell’orientamento da parte della persona, che risultava illesa ma impossibilitata a proseguire. A seguito della segnalazione, la chiamata è stata immediatamente inoltrata al Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, il quale ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che si è alzato in volo per raggiungere l’area indicata. Il target è stato individuato poco dopo.

Sul posto è stato sbarcato il tecnico di elisoccorso che, una volta raggiunto l’escursionista e accertatosi delle sue condizioni, ha predisposto il recupero mediante verricello sull’elicottero. L’uomo è stato poi sbarcato al campo base al Rifugio Casale da Monte e, una volta visitato dall’equipe medico-sanitaria dell’elisoccorso, ha raggiunto la sua auto in autonomia.