Escursionista inglese disperso nella Riserva dello Zingaro: intervento nella notte dal Soccorso Alpino | FOTO

Si è concluso poco prima delle 02.00 di stamane un intervento di ricerca di un escursionista, di nazionalità inglese, di 74 anni disperso. Intorno alle 14.00 di ieri l’escursionista è entrato nella Riserva Naturale Zingaro dall’ingresso di Scopello e ha inizialmente percorso il sentiero costiero. Successivamente, volendo rientrare alla propria autovettura percorrendo il “Sentiero delle Orchidee”, è stato sorpreso dal buio e si è trovato impossibilitato a proseguire anche a causa della notevole stanchezza accumulata e della disidratazione. Poco dopo le 21.00 l’escursionista ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 il quale ha correttamente trasferito la chiamata all’Emergenza Sanitaria 118.

La Centrale 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino quale proprio referente esclusivo per la risoluzioni di interventi in ambiente montano, impervio, ostile ed in grotta. Grazie ad un eccellente lavoro di squadra, il traduttore del NUE 112, l’Operatrice 118 ed il Tecnico del Soccorso Alpino hanno ricostruito il percorso effettuato dall’escursionista. Nel frattempo erano già state inviate due squadre del Soccorso Alpino – Servizio Regionale Sicilia, che intorno alle 24.00 hanno individuato l’escursionista disperso e spossato. Dopo le prime valutazioni sanitarie effettuate dal medico del Soccorso Alpino, è stata intrapresa la via del rientro. L’escursionista è stato quindi riaccompagnato sino all’ambulanza del 118 per i necessari approfondimenti di natura sanitaria.