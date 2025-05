Trentino, escursionista precipita lungo la Via dei dinosauri: è in gravi condizioni

MeteoWeb

Un escursionista di 55 anni è precipitato lungo la Via dei dinosauri, nel territorio trentino di Dro, mentre stava scalando la parete sulle Coste dell’Anglone. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul posto, oltre al Soccorso alpino, i vigili del fuoco volontari di Dro. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento.