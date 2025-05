Escursionista scivola sulla scogliera a Capo Gallo: soccorsa con traumi gravi | FOTO

MeteoWeb

Intorno alle 12:00, una escursionista di 69 anni residente a Palermo, intenta a raggiungere una delle calette della della Riserva Naturale Capo Gallo (Palermo) insieme al marito, è scivolata rovinosamente in un tratto impervio della scogliera. Lanciato l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112, la chiamata è stata trasferita per competenza alla centrale Operativa del 118 la quale, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso Alpino. Sono immediatamente partite due squadre con un medico del Soccorso Alpino, che giunte sul posto hanno proceduto a valutare la situazione sanitaria dell’infortunata che ha riportato trauma cranico ed importanti traumi al fianco ed alla schiena.

Una volta posizionata nel materassino a depressione, inserito all’interno della barella, i Tecnici hanno provveduto dapprima al recupero lungo la scogliera e successivamente al trasporto a spalla fino all’ambulanza del 118. In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (#NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del #NUE112, applicando la propria specifica “procedura operativa ambienti montani ed impervi”, trasferirà la chiamata di soccorso per competenza esclusiva alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (#CNSAS).

