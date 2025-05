Escursionista 19enne in difficoltà sulla Tofana di Mezzo: soccorso dopo una rovinosa caduta

MeteoWeb

Un escursionista 19enne canadese in difficoltà è stato soccorso oggi pomeriggio nella zona della Tofana di Mezzo, in Veneto, dopo che lui stesso aveva chiamato il 112 segnalando di essere in difficoltà. La centrale del 118 è stata contattata intorno alle 18 e, dopo diversi tentativi di circoscrivere la zona in cui il giovane si trovava, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato in direzione del Cason de Rozes, dove ha individuato il ragazzo in un pendio scosceso. Secondo la ricostruzione fatta a partire dal racconto del ragazzo, nel tentativo di tagliare, insieme a un amico il 19enne si era ritrovato in un ripido canale di ghiaia ed erba.

L’amico, che era davanti, era sceso senza difficoltà e, solo all’arrivo in macchina, si era accorto che il compagno non lo seguiva. Il 19enne, rimasto indietro, è scivolato ed è ruzzolato, poi si è bloccato nel panico. I soccorritori, intervenuti con elisoccorso, lo hanno individuato ai piedi del canale e aiutato con l’ausilio di un verricello di 25 metri.