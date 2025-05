Nasce l’ESDI, l’iniziativa congiunta dell’ESA e della Svizzera: il programma dell’evento

MeteoWeb

L’European Space Deep-tech Innovation Centre (ESDI) è un’iniziativa congiunta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della Svizzera, uno dei Paesi leader a livello globale nel settore delle tecnologie deep-tech, riconosciuto per i suoi avanzamenti in robotica, nanotecnologie, calcolo quantistico, intelligenza artificiale e biotecnologie. Situato nelle immediate vicinanze del Paul Scherrer Institute (PSI), presso lo Switzerland Innovation Park Innovaare a Villigen, l’ESDI è stato concepito per accelerare l’adozione commerciale e la diffusione delle tecnologie deep-tech a beneficio dei cittadini europei. A tal fine, progetta, istituisce e gestisce piattaforme di ricerca deep-tech nei settori del quantistico, dei dati e dei materiali, con l’obiettivo di portare le tecnologie di domani al servizio del mondo di oggi. La prima di queste piattaforme è ESA Phi-Lab Switzerland, integrata nell’organizzazione del PSI.

Per conto dell’ESA, l’ESDI collaborerà inoltre con attori pubblici e privati nel campo della ricerca e sviluppo, incluse le istituzioni di istruzione superiore, per rafforzare la competitività e l’autonomia dell’Europa, affrontando il problema del divario di competenze e valorizzando al tempo stesso il potenziale di ricerca e le opportunità di tali attori. Una cooperazione rafforzata tra ESA e il mondo accademico contribuirà anche a sviluppare competenze nazionali e locali, a favorire la creazione di posti di lavoro nel settore spaziale e ad accelerare l’adozione di soluzioni spaziali nell’economia europea.

La cerimonia riunirà esponenti di spicco del mondo accademico, dell’industria e delle istituzioni, e includerà interventi di apertura, una tavola rotonda e momenti dedicati al networking.

Programma dell’evento del 27 maggio 2025

Indirizzo: Svizzera Innovation Park Innovaare, Parkstrasse 1, 5234 Villigen, Svizzera

10:30 registrazione e rinfresco

11:00 Benvenuto da parte del CEO di Park Innovaare Robert Rudolph

11:05 cerimonia di apertura

La strategia 2040 dell’ESA: elevare il futuro dell’Europa attraverso lo spazio

Speakers:

Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA

Prof. Dr. Martina Hirayama, Segretario di Stato per l’istruzione, la ricerca e l’innovazione, Svizzera

Pascale Bruderer, vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’ETH

Martina Bircher, membro del governo cantonale, capo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Argovia

11:25 Tavola rotonda – Quando il Deep Tech incontra lo Spazio

Un confronto dinamico sul valore delle tecnologie deep-tech per l’esplorazione spaziale, che metterà in luce come entrambi i settori spingano i confini del possibile, contribuendo alla crescita e alla competitività dell’Europa.

Relatori:

Joanne Sieber, CEO della Fondazione Deep Tech Nation Svizzera

Prof. Dr. Thomas Zurbuchen, Professore Full presso il Dipartimento di Scienze della Terra e planetarie

Capo delle iniziative nazionali di innovazione

Capo delle iniziative nazionali di innovazione Prof. Dott. Christian Ruegg, Direttore, PSI

Luca del Monte, responsabile del Dipartimento commercializzazione, ESA

11:50 Keynote Talk – I prossimi grandi passi dell’umanità nello Spazio

Marco Sieber, astronauta dell’ESA

12:05 Considerazioni Finali

Géraldine Naja, Direttore della commercializzazione, dell’industria e della competitività, ESA

12:10 Q & A

Risposte alle domande raccolte dal moderatore

Partecipanti:

Il dottor Joseph Aschbacher

Il dottor Marco Sieber

Géraldine Naja

Prof. Dott. ssa Martina Hirayama

Prof. Dott. Christian Ruegg

12:30 chiusura