Esplosione su una barca sul fiume Hudson: muore un uomo mentre lavora con una fiamma ossidrica

Un uomo è morto sabato mattina dopo un’esplosione su una barca ormeggiata sul fiume Hudson a New York. Lo rilasciato alle autorità locali. L’uomo stava lavorando sull’imbarcazione utilizzando una fiamma ossidrica quando è avvenuta l’esplosione intorno alle 10.30, secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti sui social media. I primi soccorritori, intervenuti in seguito a una chiamata al 911, hanno trovato l’uomo, di 59 anni, privo di sensi nel fiume. E’ stato dichiarato morto sul posto, secondo quanto riferito dalla polizia di New York. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’esplosione. Il nome dell’uomo non è stato reso noto.