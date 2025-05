Etna in eruzione, spettacolo live da Piano Vetore: l’attività si intensifica | FOTO

MeteoWeb

L’Etna torna a far parlare di sé con un’eruzione spettacolare e in rapida intensificazione. In serata, dal cratere di Sud-Est, si è potuto assistere a un’imponente attività stromboliana visibile in tutta la zona etnea. La foto, scattata da Alessandro Fardella da Piano Vetore, documenta un momento particolarmente suggestivo e intenso della colata lavica, con fontane di lava e un denso pennacchio rossastro che si alza nel cielo notturno. La zona di Piano Vetore si è trasformata in un osservatorio privilegiato per appassionati e fotografi che, mantenendo le distanze di sicurezza, hanno immortalato la potenza dell’Etna in azione.