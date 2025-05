Etna tra scienza e motori: l’INGV protagonista di “Sicily 2025” con la Scuderia Ferrari Club

MeteoWeb

Il prossimo lunedì 12 maggio 2025, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) parteciperà con il proprio contributo scientifico e divulgativo a una delle tappe più significative dell’evento internazionale “Sicily 2025”, organizzato dalla Scuderia Ferrari Club di Riga (Lettonia), in collaborazione con i club di Lussemburgo, Alessandria, Palermo, Sant’Alfio (CT) e Ribera (AG), con il patrocinio dell’INGV. “Sicily 2025” si propone come una nuova esperienza immersiva, in cui il viaggio, la passione per i motori e la scoperta della cultura, della scienza e della natura siciliana si fondono in un unico itinerario.

Nel corso della giornata dedicata all’Etna, gli equipaggi — a bordo di quindici Ferrari e una Maserati, provenienti da Italia, Francia, Svizzera e Lussemburgo — saranno accompagnati sul vulcano dal personale tecnico-scientifico dell’INGV, con l’obiettivo di valorizzare il percorso attraverso un approccio divulgativo e scientifico.

L’itinerario pomeridiano sul vulcano attivo più alto d’Europa prevede tre tappe chiave:

Rifugio Citelli (1741 m s.l.m.): introduzione al contesto ambientale dell’Etna e osservazione del paesaggio vulcanico circostante;

Grotta dei Ladroni: sosta divulgativa sullo scorrimento lavico e sulla formazione delle cavità vulcaniche, a cura degli esperti dell’INGV;

Rifugio Sapienza (1900 m s.l.m.): passeggiata e descrizione dell’area dei Monti Silvestri, con approfondimenti sulla storia eruttiva recente del vulcano e sulle attività di monitoraggio.

Attraverso queste tappe, l’INGV intende offrire una narrazione scientifica accessibile e coinvolgente, valorizzando l’Etna non solo come simbolo paesaggistico della Sicilia, ma anche come straordinario laboratorio naturale per la ricerca e l’osservazione geofisica.

“Sicily 2025” rappresenta un’occasione unica per raccontare il territorio etneo da una prospettiva inedita, in cui l’eleganza del design automobilistico incontra la forza e la complessità del vulcano. Un evento irripetibile, che sarà documentato attraverso una ricca produzione video e fotografica, contribuendo alla promozione e alla valorizzazione della Sicilia a livello internazionale.