Etna: l’Osservatorio vulcanologico di Pizzi Deneri nella mostra dedicata all’architetto Dante Bini

È stata inaugurata lo scorso 30 aprile all’ADI Design Museum di Milano la mostra Dante Bini, Out of the Box dedicata a una delle figure più interessanti dell’architettura internazionale del secondo Novecento, Dante Bini. La mostra, curata da Alessandro Colombo e Paola Garbuglio, ospita il plastico dell’Osservatorio vulcanologico di Pizzi Deneri dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che, situato sul vulcano Etna a 2.818 metri di altitudine, è l’Osservatorio vulcanologico più alto d’Europa, realizzato tra il 1975 e il 1978 secondo i principi tecnologici dell’architetto Bini.

In particolare, per la realizzazione dell’Osservatorio fu utilizzata la tecnica Binishell, ovvero la costruzione di strutture a cupola tramite l’insufflazione di aria compressa tra due teli di plastica racchiusi tra reticolati di metallo elastico e cemento.

Grazie alla collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Osservatorio di Pizzi Deneri sarà oggetto di ristrutturazione architettonica e scientifica nell’ambito di MEET (Monitoring Earth’s Evolution and Tectonics), il progetto coordinato dall’INGV e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In tal modo, l’Osservatorio è destinato a diventare un innovativo Laboratorio di ricerca ad alta quota, aperto fisicamente e virtualmente alla comunità scientifica internazionale.

La mostra Dante Bini, Out of the Box sarà visitabile fino al 15 giugno 2025.