Everest, 4 britannici tentano impresa record in 7 giorni per beneficenza

MeteoWeb

Quattro veterani delle forze speciali britanniche stanno tentando una sfida straordinaria: volare da Londra al Nepal, scalare l’Everest oltre gli 8mila metri e tornare in patria entro soli 7 giorni. La spedizione, organizzata da Lukas Furtenbach di Furtenbach Adventures, è finalizzata alla raccolta fondi per enti di beneficenza che supportano i veterani e i figli di genitori caduti in guerra.

Tra gli alpinisti c’è Alistair Carns, colonnello della Royal Marine, decorato per le missioni in Afghanistan e attualmente sottosegretario con delega ai veterani nel governo di Keir Starmer. Con lui, Garth Miller, Anthony Stazicker e Kevin Godlington, tutti veterani esperti.

Il gruppo ha lasciato Londra venerdì scorso e si è preparato per l’altitudine anche con l’uso di gas xeno, una tecnica controversa ma efficace per l’acclimatamento. Secondo Furtenbach, tutti e 4, accompagnati da un fotografo e 5 sherpa, hanno raggiunto la vetta dell’Everest alle 07:10 del mattino, iniziando subito la discesa verso il campo base.

Se le condizioni meteorologiche resteranno favorevoli, i 4 atleti torneranno in Inghilterra entro una settimana, completando così un’impresa di grande valore sportivo e umano.