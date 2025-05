Everest, nuovo record: alpinista nepalese sulla vetta per 31ª volta

MeteoWeb

L’alpinista nepalese Kami Rita ha conquistato oggi per la 31ª volta la vetta dell’Everest, stabilendo un nuovo primato personale per il maggior numero di ascese alla montagna più alta del pianeta. A renderlo noto è stato l’organizzatore della spedizione. Guida alpina con oltre vent’anni di esperienza, il 55enne ha scalato per la prima volta l’Everest nel 1994, in occasione di una spedizione commerciale. Da allora ha raggiunto quasi ogni anno gli 8.849 metri del “Tetto del mondo”, accompagnando clienti in vetta.