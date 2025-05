Famiglie fantastiche e dove trovarle: l’evento al Parco Archeologico di Naxos

MeteoWeb

Domenica 1 giugno, in occasione della prima domenica del mese a ingresso gratuito in tutti i siti e i musei della Regione Siciliana, il Parco archeologico di Naxos ospita un nuovo laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Tema del giorno sarà la famiglia, in particolare le famiglie della mitologia greca. Con l’aiuto delle operatrici culturali di Civita, si ricostruirà l’albero genealogico delle divinità dell’Olimpo. A cominciare da Crono e Rea, i due titani – gli dei più antichi, figli a loro volta di Urano e Gea – genitori di Zeus, Poseidone, Ade, Hera, Demetra ed Estia.

“Famiglie fantastiche e dove trovarle” è il titolo del progetto. Per partecipare occorre prenotarsi al numero 329 9730771 (scrivere su whatsapp). Si inizia alle ore 10.