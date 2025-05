Fare Verde sul nucleare: “bene Fratin, ma sbagliato portare in giro per l’Italia i rifiuti radioattivi”

MeteoWeb

L’associazione ambientalista Fare Verde concorda con le dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, contrarie al progetto del mega deposito di materiali radioattivi grande come 250 campi di calcio. “Condividiamo la posizione del Ministro Pichetto Fratin relative all’orientamento del Governo Nazionale di abbandonare il vecchio progetto del deposito unico e di realizzare impianti di dimensioni minori e vicini ai luoghi dove sono prodotti i rifiuti nucleari. Questa è da sempre la posizione espressa dalla nostra associazione. Depositi piccoli e sicuri, rispettosi dell’ambiente e della salute pubblica, meno costosi e più facilmente controllabili, senza trasportare in giro per l’Italia i rifiuti radioattivi”, afferma l’avvocato Savino Gambatesa, Presidente Nazionale di Fare Verde.

“Ringraziamo Pichetto Fratin per la decisione e attendiamo le conseguenti azioni amministrative. Le nostre attività associative continuano contro il mega deposito e a sostegno dell’ipotesi formulata dal Ministro dell’Ambiente”, conclude il Presidente Nazionale di Fare Verde.